ATV 22:25 bis 23:25 Reportage ATV Die Reportage Geiselnahme Geiselnahme A 2014 2016-12-12 02:05 Stereo Merken "ATV-Die Reportage" zeigt spektakuläre Geiselnahmen in Österreich, die das ganze Land tief erschüttert haben. Erstmals werden polizeiinterne Bilder veröffentlicht, die einen tiefen Einblick in das Geschehen Vorort zeigen. Dramatische Momente, die den Opfern von solchen Geiselnahmen auch Jahren danach noch immer nicht aus dem Kopf gehen. Vor allem die Geiselnahme in Wien Döbling in den neunziger Jahren bringt neue Erkenntnisse ans Tageslicht. . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage