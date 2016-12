ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Die Lückenbüßerin USA 2011 Stereo Merken Walden glaubt, mit Zoey seine Traumfrau gefunden zu haben und das nur kurze Zeit nach der Trennung von Bridget. Zoey befürchtet verständlicherweise, dass Walden immer noch Gefühle für seine Exfrau hat. Er will Zoey beweisen, dass er es ernst meint und unterschreibt kurzerhand die Scheidungspapiere. Um das zu feiern, lädt Walden Zoey zu einem romantischen Kurztrip nach Mexiko ein. Am nächsten Tag schwebt Walden auf Wolke sieben doch dann steht plötzlich Bridget vor der Tür?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Judy Greer (Bridget Schmidt) Melanie Lynskey (Rose) Karen McClain (Chrissy) Sophie Winkleman (Zoey) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12