ATV 13:40 bis 14:05 Comedyserie Anger Management Oh Gott, Charlie USA 2013 Stereo Merken Martin (Martin Sheen) ist entsetzt, als er feststellt, dass seine Enkelin Sam (Daniela Bobadilla) nie getauft worden ist. Er holt das nach, ohne allerdings Charlie (Charlie Sheen) davon in Kenntnis zu setzen. Als er von der heimlichen Taufe seiner Tochter erfährt, wird Charlie extrem wütend. Er hatte eigentlich vorgehabt, Sam verschiedene Religionen vorzustellen, damit sie sich dann frei für eine entscheiden kann. So kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Vater und Sohn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Originaltitel: Anger Management Regie: Steve Zuckerman Drehbuch: Dave Caplan Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 6