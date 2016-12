ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Jahre voller Einsamkeit und Yoga USA 2012 2016-12-13 16:55 Stereo Merken Als Waldens Ex-Frau und seine Mutter die Macht in der Firma an sich reißen und ihn aus dem Vorstand abwählen wollen, engagiert Walden Alan als Verbündeten für die Schlacht im Konferenzraum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Sophie Winkleman (Zoey) Judy Greer (Bridget Schmidt) Mimi Rogers (Robin) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman