ATV 2 22:00 bis 23:44 Horrorfilm Silent Hill: Revelation CDN, F, USA 2012 2016-12-12 01:35 Stereo Seit ihrer Kindheit sind Heather Mason und ihr Vater Harry auf der Flucht vor dunklen und geheimen Mächten. Nachts wird sie von grauenhaften Albträumen geplagt. Als an ihrem Geburtstag ihr Vater verschwindet, ist Heather auf sich alleine gestellt. Ihre Suche führt sie an einen Ort, der ihr schrecklich bekannt vorkommt: Silent Hill. Heather weiß, dass hier nicht alles so ist, wie es scheint und das pure Böse in den Wänden der Häuser lauert. Doch wenn sie ihren Vater finden will, muss sie den Kampf mit den Dämonen aufnehmen und sich ihren Ängsten stellen. Überraschende Hilfe erhält sie hierbei von ihrem neuen Mitschüler Vincent Carter. Schauspieler: Adelaide Clemens (Heather / Alessa) Sean Bean (Harry) Carrie-Anne Moss (Claudia Wolf) Malcolm McDowell (Leonard) Kit Harington (Vincent) Deborah Kara Unger (Dahlia) Martin Donovan (Douglas) Originaltitel: Silent Hill: Revelation 3D Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: Michael J. Bassett, Laurent Hadida Kamera: Maxime Alexandre Musik: Jeff Danna, Akira Yamaoka Altersempfehlung: ab 16