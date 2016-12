ATV 2 20:15 bis 22:00 Krimi Brake - Ausgeliefert USA 2012 2016-12-12 23:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Jeremy Reins wurde entführt und wacht in der klaustrophobischen Enge einer dunklen Plastiktruhe wieder auf. Das einzige Licht strahlt von einer blutrot beleuchteten Digital-Uhr aus, die über seinem Kopf tickt. Er realisiert schnell, dass er in ernsthafter Gefahr ist. Er kann kaum atmen und sich fast nicht bewegen. Doch dann findet er eine Verbindung zur Aussenwelt: Ein CB-Funkgerät liegt mit in der Truhe. Doch an der Gegenstelle wartet eine böse Überraschung auf ihn. Und das ist erst der Anfang einer unglaublichen Tortur... Klaustrophobischer Thriller mit Action-Star Stephen Dorff ("Kampf der Götter"), In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dorff (Jeremy Reins) Chyler Leigh (Molly Reins) J.R. Bourne (Henry Shaw) Tom Berenger (Ben Reynolds) Bobby Tomberlin (Trucker) Kali Rocha (911 Operator) King Orba (Barmherziger Samariter) Originaltitel: Brake Regie: Gabe Torres Drehbuch: Timothy Mannion Kamera: James Mathers Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16