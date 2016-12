ATV 2 19:20 bis 20:15 Serien Las Vegas Der Traum vom Silberschatz USA 2004 2016-12-13 14:05 Stereo Merken Danny bekommt überraschend Besuch von der Frau eines verstorbenen Marines. Sie hat ihr acht Monate altes Baby dabei und bittet Danny, auf ihr Kind aufzupassen, während sie in der Nähe ein Vorstellungsgespräch hat. Als sie jedoch nach mehreren Stunden nicht wieder auftaucht, befürchtet Danny, dass die Frau ihr Kind zurückgelassen hat und muss nun länger Babysitter spielen als erwartet. Unterdessen machen sich Mary, Delinda und Nessa auf den Weg in die Wüste, um einen versteckten Schatz zu finden. Doch ihr Abenteuertrip nimmt eine jähe Wendung, als sie eine Reifenpanne haben und die Dunkelheit hereinbricht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Nikki Cox (Mary Connel) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) James Lesure (Mike Cannon) Josh Duhamel (Danny McCoy) Molly Sims (Delinda Deline) Marsha Thomason (Nessa "Ice Queen" Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Stephen Williams Drehbuch: Gary Scott Thompson, Kim Newton Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 6