ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Avenger 2.0 USA 2003 2016-12-13 12:10 Stereo Merken Um Major Carter zu beeindrucken und weil General Hammond von ihm Erfolge erwartet, entwickelt Dr. Felger das Computervirus "Avenger 2.0", mit dem man feindliche Stargates deaktivieren können soll. Doch beim Test des Virus' kommt es zu Pannen, was dazu führt, dass das eigene Stargate-Netzwerk lahm gelegt wird. Dadurch sind mehrere SG-Teams, die gerade auf Missionen waren, von der Erde abgeschnitten, darunter auch O'Neill und Teal'C. Daniel sitzt ebenfalls auf einem fernen Planeten fest, der zudem von heftigen Beben erschüttert wird. Verzweifelt versucht Felger mit Sams Hilfe, die Sternentore wieder in Gang zu setzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George S. Hammond) Michael Shanks (Daniel Jackson) Patrick McKenna (Jay Felger) Jocelyne Loewen (Chloe) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16