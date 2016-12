ATV 2 07:45 bis 08:10 Magazin Autorevue TV A 2016 Stereo Merken In der kommenden Folge von autorevue.tv gibt sich niemand geringerer als Armin Assinger die Ehre und zeigt auf dem Geschicklichkeitsparcour, dass er nicht nur als Quizmaster die richtigen Antworten kennt. Ebenfalls eine gute Figur macht der neue Seat Alhambra, der von Christian Clerici und seinem Team auf Familientauglichkeit untersucht wurde. Ein spannendes Rennen liefern sich der Moderator und der frischgebackene Racing Rookie 2016 mit dem Fiesta ST200 und was der neue VW Amarok im Gelände so alles drauf hat, zeigt der Härtetest in der Hells Klamm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Autorevue-TV

