BonGusto 19:45 bis 20:10 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Weißes Gold N 2007 Merken Diese Sendung führt uns zu den kleinen Inseln Samsoe und Laesoe. Claus Meyer zeigt uns eine 800 Jahre alte Tradition der Salzgewinnung und teilt das beste Rezept für "gekochte Kartoffeln" mit uns. Außerdem lernen wir die lokalen Krabbenfänger kennen. Vor der wunderschönen Kulisse des Hafens von Versteroe werden Hummer in Salz gebacken und mit Honig gesüßt, der von einer lokalen, fast ausgestorbenen Bienenart produziert wird. Und zum Schluss bereitet Claus ein leckeres Gericht mit dem legendären Laesoe-Schinken zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claus Meyer Originaltitel: New Scandinavian Cooking