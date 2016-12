BonGusto 16:55 bis 17:20 Dokumentation Hollywood and Vines Zinfandel und Kaliforniens "betrunkene Klapperschlangen" USA 1990 Merken Wenn Zinfandel einen Paten hätte - dann wäre es Joel Peterson in Ravenswood. Denn er räumt auf mit den 3 größten Zinfandel-Sünden: zu viel Eiche, zu viel Alkohol und zu viel Zucker. Schließlich ist Zinfandel DIE kalifornische Traube! Jason Priestleys und Terry David Mulligans Urteil: Leute, die Zinfandel lieben, sind anders: sie sind wie die "Drummer", die Intellektuellen in der Welt des Weins. Was diese Erkenntnis mit einem Hexenorden in Massachusetts und mit Klapperschlangen zu tun hat und noch mehr Promis - bei Hollywood& Vines! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood & Vines