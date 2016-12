NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 12. Dezember 1956: Die Eröffnung der Münchner Lach- und Schießgesellschaft Merken Sie sind die Hofnarren der Nation: In den frühen 60er-Jahren ist die alljährliche Silvestersendung der Münchner Kabarettisten Fernsehkult. In Programmen wie "Schimpf vor Zwölf" schießen Dieter Hildebrandt und seine Mitstreiter gegen die bräsige Bonner Nachkriegspolitik. Und treffen dabei oft ins Schwarze. Doch im Publikum sitzen die Politiker aus Regierung und Opposition und amüsieren sich wie Bolle. Das ändert sich erst, als sich die gesellschaftlichen Konflikte infolge der 1968er- Jahre zuspitzen. Doch da hat das Ensemblekabarett der Lach- und Schießgesellschaft seinen Zenit schon überschritten. Dieter Hildebrandt aber macht solo weiter - in seinen Fernsehsatirereihen "Notizen aus der Provinz" oder "Scheibenwischer" bleibt er das satirische Gewissen der Republik. In Google-Kalender eintragen