hr2 10:05 bis 11:55 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Haydn: 4. Violinkonzert G-Dur (Giuliano Carmignola; Orchestre des Champs Élysées, Leitung: Alessandro Moccia)<ek><bk>Beethoven: 6. Sinfonie F-Dur op. 68, "Pastorale" (hr-Sinfonieorchester, Leitung: Hugh Wolff)<ek><bk>Schubert: Klaviersonate e-Moll D 566 (András Schiff)<ek><bk>Purcell: Vier Orchesterstücke aus "The Fairy Queen" (Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner)<ek>. In Google-Kalender eintragen