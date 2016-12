puls 4 22:35 bis 23:40 Talkshow Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk Vorwärts in die Vergangenheit mit Donald Trump? A 2016 Live 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Moderation: Corinna Milborn Gäste: Gäste: Eva Nowotny (ehem. österreichische Botschafterin in Washington), Willy Wimmer (ehem. Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium unter Helmut Kohl), Anneliese Rohrer (Journalistin), Ewald Stadler (ehem. EU-Abgeordneter) Originaltitel: Pro und Contra