Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag <bk>Georg Friedrich Händel: Concerto grosso g-Moll op. 3 Nr. 1 (Academy of Ancient Music, Leitung: Richard Egarr)<ek><bk>Ottorino Respighi: "Antiche danze ed arie", Suite Nr. 1 (Orpheus Chamber Orchestra)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: "Ich freue mich in Dir" BWV 133 Nr. 1; "Gloria in excelsis Deo" BWV 191 Nr. 1 (Lautten Compagney, Leitung: Wolfgang Katschner)<ek><bk>Edvard Grieg: "Aus Holbergs Zeit" op. 40 (Australian Chamber Orchestra, Leitung: Richard Tognetti)<ek><bk>Georges Bizet: Sinfonie C-Dur (Bamberger Symphoniker, Leitung: Georges Prêtre)<ek><bk>Edward Elgar: Serenade e-Moll op. 20 (Chamber Orchestra I TEMPI, Ltg.: Gevorg Gharabekyan)<ek><bk>Felix Mendelssohn: Klavierkonzert Nr. 2 d-Moll (Matthias Kirschnereit, Klavier; Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, Leitung: Frank Beermann)<ek><bk>Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 1 e-Moll (Nürnberger Symphoniker, Leitung: Jac van Steen)<ek>.