DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Van Goghs Schweigen" Merken Im Spätsommer des Jahres 1897 erhält Kommissar Joubert von der Witwe des Kunsthändlers Theo van Gogh einen Brief, in dem ein gewisser René Secretan beschuldigt wird, den Bruder des Kunsthändlers, den berühmten Maler Vincent van Gogh, ermordet zu haben. Die Polizei ging sieben Jahre zuvor von einem Selbstmord oder Unfall aus. Vor allem, weil der Maler bis zu seinem Tod beteuerte, selbst Hand an sich gelegt zu haben. Nun wird der Fall neu aufgerollt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jürg Löw, Matti Krause, Hanna Plaß, Manuel Harder, Norbert Beilharz, Nils Beckmann, Boris Burgstaller, Caroline Junghanns, Susana Fernandez-Genebra, Svenja Liesau Regie: Andrea Getto Musik: Michael Rodach