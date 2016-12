ORF 1 10:25 bis 12:00 Komödie Plötzlich fett D, A 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Pointenreiche Bodyswitch-Komödie mit Herz, in der Körperfetischist Nick über Nacht zum Pummelchen mutiert - und die ihm verhasste, propere Eva gleichzeitig auf wundersame Weise erschlankt. An der Seite von 'Doctor's Diary'-Star Diana Amft und Sebastian Ströbel sind eine Vielzahl österreichischer Darsteller wie Cornelius Obonya, Wolfram Berger oder Julian Weigend zu sehen. Nick, selbstgefälliger Frauenheld und durchtrainierter Fitnessguru, verabscheut füllige Menschen. Über Nacht verändert sich sein Leben jedoch auf einen Schlag: Als er morgens aufwacht, findet er sich unverhofft im Körper eines Dicken wieder. Ein Alptraum für den eitlen Pfau! Doch dem nicht genug: Alsbald stellt Nick fest, dass nicht nur er eine körperliche Wandlung durchlaufen hat. Die bis dato mollige Patissière Eva, die mit Nick auf Kriegsfuß steht, präsentiert sich plötzlich rank und schlank. Während sich Eva schnell an ihr neues, attraktives Äußeres gewöhnt, hat Nick gehörig mit seinen Kilos zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Ströbel (Nick) Diana Amft (Eva) Julian Weigend (Denis Hellmann) Cornelius Obonya (Dr. Klaus Schwaiger) Wolfram Berger (Dr. Adan Kogge) Daniel Keberle (Paul Lerner) Sigrid Spörk (Caro Brand) Originaltitel: Plötzlich fett Regie: Holger Haase Drehbuch: Sarah Schnier Kamera: Uwe Schäfer Musik: Andreas Groll