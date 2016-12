Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Schneekönig und Samurai D 2001 Merken Wild um sich schießend, mäht der junge Amokläufer Aaron die Besucher einer Buchpräsentation nieder. Unter den Opfern ist auch die Japanerin Miko, die als DJ auf dem Event auftrat. Aaron stand unter dem Einfluss einer neuartigen Droge namens Heaven. Die HeliCops haben Menzel, Besitzer eines Partyservice, im Verdacht, die Pillen zu verteilen. Doch es mangelt an Beweisen ÂÂÂÂ- Menzel muss freigelassen werden. Unterdessen ist Akira, der Vater von Miko, in Berlin eingetroffen. Der stolze Japaner hat geschworen, seine Tochter zu rächen. Die HeliCops müssen schnell handeln, ehe es ein zweites Blutbad gibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Kretzer (Robert Becker) Iris Junik (Gina Holland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Misel Maticevic (Menzel) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Sungnam Choi (Akira) Clemens Schick (Aaron) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Peter Claridge Drehbuch: Markus Steffl Kamera: Randolf Scherraus