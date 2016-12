ORF 3 16:20 bis 17:10 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte: Die Lemba und die Bundeslade GB 2014 2016-12-13 15:25 Stereo 16:9 Merken Der Historiker Tudor Parfitt behauptet, einen der Verlorenen Stämme Israels gefunden zu haben. Dieser Stamm, Lemba genannt, lässt sich sogar bis zu den Juden des Alten Testaments zurückverfolgen. Seine Mitglieder leben in Simbabwe und Südafrika. Als wäre das noch nicht unglaublich genug, denkt er, dass die Lemba einen wichtigen Hinweis darauf geben, was mit dem wertvollsten jüdischen Artefakt, der Bundeslade, geschehen ist. Diese enthält der Legende nach die Steintafeln, auf denen die Zehn Gebote verewigt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Bible