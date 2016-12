ORF 1 01:55 bis 02:40 Arztserie Grey's Anatomy Richtungswechsel USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Owen und Cristina versuchen ihre Probleme mit einer Paartherapie zu lösen, doch die Abtreibung steht immer wieder zwischen ihnen. Amelia, Dereks Schwester, ist ebenfalls Hirnchirurgin und braucht den Rat ihres Bruders in einem schwierigen Fall. Doch Derek möchte ihr nicht helfen, da er Amelia nach ihrem Entzug zu labil für eine OP hält. Meredith bekommt die Chance, Callie in einem schwierigen Fall zu assistieren: Sie soll einen Zeh an die Stelle eines Daumens transplantieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tony Phelan Drehbuch: Shonda Rhimes, Austin Guzman Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

