ORF 1 20:15 bis 22:20 Komödie Liebe braucht keine Ferien USA 2006 2016-12-12 02:40 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Nancy Meyers' romantischer Liebeskomödie beschließen zwei junge, attraktive Frauen - von den Männern und der Liebe enttäuscht - per Internet über die Weihnachtstage einen Haustausch. Natürlich lernen beide in der neuen Umgebung interessante Leute kennen, zu denen auch der jeweilige Mann fürs Leben gehören könnte. Mit Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law und Jack Black bietet Regisseurin Meyers geballte Starpower zum Fest der Liebe. London, kurz vor Weihnachten. Iris (Kate Winslet) ist unglücklich in ihren Kollegen Jasper (Rufus Sewell) verliebt, mit dem sie gemeinsam für eine große Londoner Zeitung arbeitet. Noch einmal - auf der Weihnachtsfeier im Büro - flammt kurz ihre Hoffnung auf, doch dann erlebt sie eine bittere Enttäuschung: Jasper kündigt seine bevorstehende Verlobung mit einer anderen an. Zur selben Zeit im sonnigen Los Angeles: Amanda (Cameron Diaz) produziert Filmtrailer und hat ein komfortables Haus in einer guten Gegend. Das Leben könnte so schön sein, doch ihr Freund Ethan (Edward Burns) hat sie betrogen, und sie hat ihn rausgeworfen. Iris und Amanda drohen einsame Weihnachtstage. Beide sehnen sich nach einer Auszeit, einem Ortswechsel. Iris kommt auf die Idee, ihr märchenhaftes Cottage im Internet zum Häusertausch anzubieten. Amanda stößt in Los Angeles auf das Angebot, und kurzerhand machen sie Nägel mit Köpfen. Wenig später sitzen sie im Flieger: Iris in Richtung Westküste, Amanda in Richtung England. Schöne Häuser verbessern zweifelsohne die Lebensqualität, doch noch schöner ist es, in ihnen nicht allein zu sein. Da trifft es sich gut, dass Iris direkt Amandas Kollegen kennenlernt, den Musiker Miles (Jack Black), und ihren Nachbarn, den alten Arthur (Eli Wallach), einen Drehbuchautor, der sich noch an Hollywoods goldene Tage erinnern kann. Auch Amanda macht eine interessante Bekanntschaft: Mitten in der Nacht steht Graham (Jude Law), Iris' Bruder, vor der Tür, der nach einem Besuch im lokalen Pub normalerweise bei seiner Schwester auf dem Sofa übernachtet und nun feststellen muss, dass das Haus von einer ihm unbekannten Amerikanerin übernommen wurde. Zarte Gefühle keimen auf in den neu entstandenen Paar-Konstellationen. Doch Miles ist noch mit einer Schauspielerin verbandelt, und Graham erhält scheinbar dauernd Anrufe von unterschiedlichen Frauen. Und zu allem Überfluss steht plötzlich Jasper in Los Angeles vor der Tür und behauptet, er könne ohne Iris nicht leben. Nancy Meyers ist als Drehbuchautorin und Regisseurin die Expertin für große Gefühle in schönen Kulissen. Eli Wallach ("Misfits - Nicht gesellschaftsfähig", 1961), der 2014 mit biblischen 98 Jahren in seiner Geburtsstadt New York gestorben ist, spielt den charmanten Arthur. Nach über 60 Jahren im Filmgeschäft, in denen er mit Stars wie Clarke Gable, Clint Eastwood, Steve McQueen, Marilyn Monroe, Peter O'Toole und Al Pacino vor der Kamera stand, war er noch bis zu seinem Tod als Schauspieler aktiv: Sein letzter großer Filmauftritt fand in Oliver Stones "Wall Street: Geld schläft nicht" (2010) statt. Als Wallachs berühmteste Rolle gilt jedoch immer noch die des Banditen Tuco in Sergio Leones "Zwei glorreiche Halunken" (1966). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Amanda Wood) Kate Winslet (Iris Simpkins) Jude Law (Graham Simpkins, Bruder von Iris) Jack Black (Miles) Eli Wallach (Arthur Abbot) Edward Burns (Ethan) Rufus Sewell (Jasper Bloom) Originaltitel: The Holiday Regie: Nancy Meyers Drehbuch: Nancy Meyers Kamera: Dean Cundey Musik: Hans Zimmer