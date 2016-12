ORF 2 04:40 bis 05:35 Magazin heute leben "heute leben"-Adventkalender - Elisabeth Oberzaucher / Zu Gast in Theresia Bachers "schwarzer Kuchl" A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Vom aktuellen Tagesgeschehen, über das ganz Österreich spricht, bis zu hintergründiger Information und praktischem Alltags-Service - so breit und bunt ist der inhaltliche Bogen der Sendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Harald Serafin (Sänger) Originaltitel: heute leben