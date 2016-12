ORF 2 01:10 bis 02:40 Krimi Tatort Dunkelfeld D 2016 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vor zwei Jahren wurde Gregor Maihack, der Partner von Kriminalhauptkommissar Robert Karow (Mark Waschke), bei einem verdeckten Einsatz erschossen. Seit zwei Jahren sind die Todesumstände nicht aufgeklärt. Hatte Karow selber die Hand im Spiel? Jetzt will der Kronzeuge Andi Berger (Robert Gallinowski) die entscheidende Aussage machen. Doch auf dem Weg zu Staatsanwalt Hemrich (Holger Handtke) geraten Karow und Berger in einen Hinterhalt. Berger stirbt, bevor er Karow sagen kann, wo das Handyvideo versteckt ist, das Maihacks Tod zeigt. Wenig später wird Gregor Maihacks Witwe Christine (Ursina Lardi) entführt, mit der Karow vor Jahren ein Verhältnis hatte. Und kurz darauf ist Karow selbst verschwunden. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin sich freigenommen hat, um die Bar-Mizwa ihres Sohnes Kaleb (Louie Betton) zu feiern und die Konflikte in ihrer Familie zu lösen, muss sie gemeinsam mit Anna Feil (Carolyn Genzkow) herausfinden, wo Karow ist und ob er überhaupt noch lebt. Die Suche wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meret Becker (Nina Rubin) Mark Waschke (Robert Karow) Carolyn Genzkow (Anna Feil) Ursina Lardi (Christine Maihack) Aleksandar Tesla (Viktor Rubin) Louie Betton (Kaleb Rubin) Robert Gallinowski (Andi Berger) Originaltitel: Tatort Regie: Christian von Castelberg Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: Björn Knechtel Musik: Eckart Gadow

