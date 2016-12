Schweiz 2 22:30 bis 23:10 Magazin sportlounge Geschichten und Hintergründe Monsterblockerinnen müssen Wühlmäuse werden / "Tscheggsch de Pögg" - Notengebung beim Schwingen / Grüne Trainings - wie die Spitzensport-RS jungen Athleten hilft CH 2016 2016-12-12 23:15 Stereo HDTV Merken Monsterblockerinnen müssen Wühlmäuse werden: Anouk Vergé Dépré und Joana Heidrich begeisterten beim olympischen Beachvolleyballturnier in Rio de Janeiro als Weltklasse-Blockspielerinnen. Nach den Rücktritten ihrer Stammpartnerinnen haben sich Anouk Vergé Dépré und Joana Heidrich zusammengetan und nun den Weg Richtung Olympia 2020 in Tokio eingeschlagen. Das Spiel der beiden Ausnahmekönnerinnen wird sich ändern, denn nun muss eine der beiden die geliebte Blockposition verlassen und hinten im Feld den Bällen nachjagen. In der "sportlounge" sprechen Anouk Vergé Dépré und Joana Heidrich über das Loslassen, darüber, wer in der neuen Teamhierarchie die Hosen anhat, und über die Situation, dass die ärgste Konkurrentin plötzlich die wichtigste Bezugsperson ist. "Tscheggsch de Pögg" - Notengebung beim Schwingen: Beim Schwingen ist nicht jeder Sieg gleich viel wert, nicht jedes Unentschieden zählt exakt gleich viel, und auch nicht jede Niederlage wird gleich bewertet. Kurz und gut: Die Notengebung beim Schwingen ist ziemlich komplex. Wir zeigen, wie es überhaupt zu den Noten beim Schwingen gekommen ist und warum wann welche Note vergeben wird. Grüne Trainings - wie die Spitzensport-RS jungen Athleten hilft: Am 31. Oktober 2016 sind 35 Schweizer Spitzensportler, Männer und Frauen, in die Rekrutenschule eingetreten - und zwar in die spezielle Spitzensport-RS. Die "sportlounge" begleiten das verletzte Schwingtalent Joel Wicki während seiner Zeit in der Armee. Er hat hier Zeit, seinen komplizierten Wadenbeinbruch auszukurieren und für die neue Saison fit zu werden, damit er wieder ganz vorne mitschwingen kann. Kurz vor Weihnachten ist ein erster grosser Kampf gegen den WK-Soldaten und amtierenden Schwingerkönig Matthias Glarner geplant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Olivier Borer