Schweiz 2 20:50 bis 21:40 Serien Code Black Zombies und Menschen USA 2015 2016-12-12 01:25 Dolby Digital HDTV Merken Unter den Angestellten des Angels Memorial Hospital entstehen Unstimmigkeiten, als ein reiches Promipaar, welches das Krankenhaus finanziell unterstützt, medizinische Hilfe braucht. Sind sie privilegiert zu behandeln? Ein paar andere Patienten sorgen für Verwirrung. Bei einer Versammlung von als Zombies verkleideten Menschen ist es zu einem Unfall gekommen. Für die Ärztinnen und Ärzte ist es zunächst nicht einfach, die echten Verletzungen von den aufgemalten zu unterscheiden. Jesse nimmt sich eines kleinen Buben an, dessen Vater schwer verletzt ist und der sich sträubt, mit der neuen Freundin des Vaters zu sprechen. Derweil haben Christa und Grace mit einem Jugendlichen zu tun, der behauptet, in einem Ferienlager missbraucht worden zu sein. Für einen Moment müssen die beiden Frauen zusammenspannen und ihren Konflikt um Neal vergessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcia Gay Harden (Dr. Leanne Rorish) Luis Guzmán (Jesse Sallander) Raza Jaffrey (Dr. Neal Hudson) Bonnie Somerville (Christa Lorenson) Melanie Chandra (Malaya Pineda) William Allen Young (Dr. Rollie Guthrie) Harry Ford (Angus Leighton) Originaltitel: Code Black Regie: Constantine Makris Drehbuch: David Marshall Grant, Ryan McGarry Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12