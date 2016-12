Schweiz 2 10:45 bis 11:35 Telenovela Wege zum Glück Folge: 733 D 2007 Stereo Merken Als Nora ins Gutshaus zieht, wohnen sie und ihr vermeintlicher Bruder Alexander Tür an Tür. Die beiden ahnen nicht, dass Judith seit Jahren das Geheimnis hütet, dass sie gar keine Geschwister sind. Und so glauben sie noch immer, dass ihre Gefühle füreinander verboten sind. Die beiden versprechen sich, ihre Gefühle füreinander im Zaum zu halten und vor ihrem Umfeld zu verbergen. Als Konrad ein Foto von Alexander und Nora findet, auf dem die beiden sich küssen, gerät Alexander in Erklärungsnot. Als Paula ihren Besuch in Falkental ankündigt, freut sich nicht nur Richard auf seine Enkelin. Auch Eva blickt dem Wiedersehen mit Paula freudig entgegen. Theo zeigt wenig Interesse, Paula kennen zu lernen. Lieber möchte er sich auf sein Basketballspiel konzentrieren. Als er Paula jedoch am Spielfeldrand stehen sieht, ist es um Theo geschehen. Er verliebt sich auf der Stelle in das hübsche Mädchen. Meike und Sebastian beschliessen, die Reise nach Kanada mit Sebastians Motorrad zurückzulegen. Nachdem sie sich von ihren Freunden und ihrer Familie verabschiedet haben, brechen die beiden glücklich in ihre Zukunft auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Boche (Nora van Weyden) Timo Hübsch (Alexander Wagner) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Holger Christian Gotha (Frederik Gravenberg) Katrin Griesser (Sophie Nowak) G?nter Bubbnik (Sebastian Becker) Marijam Agischewa (Judith Wagner) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Lars Morgenroth, Petra Wiemers Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Claus Deubel, Pavel Svamberk Musik: Curt Cress, Jörg Jesse