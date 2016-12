Schweiz 1 13:40 bis 14:30 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 22 Vertrauensbruch D 2007 Stereo Merken Mit dem Patienten Heinz Kluge wird Dorktor Kaminski vor erhebliche Probleme gestellt. Kluge, der den Arzt von früher kennt, hat den Befund eines Nierenkarzinoms lange Zeit wissentlich verschleppt. Jetzt will er von Kaminski operiert werden, stellt diesen aber vor das Problem eines Freundschaftsdienstes: Kluge lehnt eine Operation, die eine Dialyse zur Folge hat, ab. Damit zwingt er Doktor Kaminski zu einer Entscheidung über Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Schenk (Dr. Ralf Kaminski) Dirk Schoedon (Udo von Wackerstein) Matthias Dittmer (Heinz Kluge) Tobias Nath (Dr. David Kampe) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Andreas Knaup Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia