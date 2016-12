Das Erste 10:45 bis 11:15 Show Meister des Alltags D Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Haftet man für Beschädigungen, wenn man ein Päckchen für den Nachbarn entgegennimmt? Bewahrt man eine Bratwurst vor dem Platzen, wenn man sie vorher ins Gefrierfach gelegt hat? Und kippelt ein dreibeiniger Gartentisch weniger als ein vierbeiniger? Dieses Quiz steht mit beiden Beinen fest auf der Erde: Denn mit den Antworten bei "Meister des Alltags" lernt man fürs tägliche Leben! Moderator Florian Weber stellt in seinem SWR-Wissensquiz die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe. "Verstehen Sie Spaß?"-Gastgeber Guido Cantz und Schauspielerin Alice Hoffmann treten gegen Comedian und Telefonschreck Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt beim Erraten der kniffligen Fragen aus dem täglichen Leben. Beide Teams spielen jeweils für Projekte der Kinderhilfsaktion Herzenssache - und die erspielte Summe des Siegerteams wird verdoppelt! Heute geht der Erlös an das Trierer Musikprojekt "Musiker für Musiker" für geistig Behinderte sowie an die Initiative "Kranke Kinder ans Netz" in Tübingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Weber Originaltitel: Meister des Alltags