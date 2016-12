Servus TV 22:20 bis 23:20 Krimiserie Salamander Bauernopfer B 2013 2016-12-12 01:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Der königliche Palast ist mit den Entwicklungen des Falls unzufrieden und verlangt Konsequenzen. Das Justizministerium lässt daraufhin Generalstaatsanwalt Persigal fallen, wodurch Paul seinen einzigen Schutz verliert. Doch Persigal will nicht stillschweigend gehen, was ihm Auftragskiller aus den Salamander-Reihen auf den Hals hetzt. Indes versucht Paul in alten Militärunterlagen eine Spur von Salamander zu entdecken - doch scheinbar sind alle Unterlagen verschwunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Filip Peeters (Paul Gerardi) Koen De Bouw (Joachim Klaus) Mike Verdrengh (Raymond Jonkhere) Violet Braeckman (Sofie Gerardi) Lucas Van den Eynde (Carl Cassimon) Jo De Meyere (Procureur-generaal Armand Persigal) Vic de Wachter (Gil Wolfs) Originaltitel: Salamander Regie: Frank van Mechelen Drehbuch: Bavo Dhooge Kamera: Lou Berghmans Musik: Steve Willaert Altersempfehlung: ab 16