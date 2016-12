Servus TV 13:55 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh Ratschlag und Zustimmung GB 1978 2016-12-17 09:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Mr. Mulligans Hund Clancy benötigt ärztliche Pflege. Doch Farnon findet immer wieder einen Grund, die Untersuchung hinauszuzögern. Zu stark und temperamentvoll ist das Tier. Wieder ist es Tristan, der sich um den schwierigen Fall kümmern muss. Indes hat eine mysteriöse Krankheit die Kühe des Bergbauern Dalby befallen. Herriot tappt noch im Dunklen. Aus Mitleid mit Dalbys Familie bietet Farnon seine Hilfe an. Wird es ihnen gemeinsam gelingen, Dalbys Vieh und somit seine Existenz zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Mary Hignett (Mrs. Hall) Carol Drinkwater (Helen Alderson) John Collin (Mr. Alderson) Rio Fanning (Mulligan) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Peter Moffatt Drehbuch: Brian Finch Musik: Johnny Pearson