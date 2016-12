Servus TV 10:00 bis 11:00 Unterhaltung Hubble Mission Universum Fremdes Leben im All GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibt es irgendwo in den Weiten des Universums eine zweite Erde? Glaubt man den Astronomen, stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Die Geschichten aus Science Fiction rücken tatsächlich in den Bereich des Möglichen. Denn mit modernen Teleskopen und neuartigen Messmethoden lassen sich zum ersten Mal Planeten nachweisen, die möglicherweise Eigenschaften wie unsere Erde besitzen: Forscher nennen sie Exoplaneten. Hochmoderne Weltraumteleskope wie KEPLER entdecken heute in der Milchstraße fast täglich neue Planeten aus Stein. Die wahre Sensation dabei: Ein Großteil von ihnen liegt in einer "bewohnbaren Zone". Allerdings gibt es Forscher, die noch einen Schritt weiter gehen. Sie suchen nicht Planeten sondern Signale fremder Zivilisationen. In Kalifornien lauscht die amerikanische SETI Organisation seit über 50 Jahren nach Radio Signalen außerirdischer Intelligenzen. Gezielt richten die Alien Jäger ihre Antennen dorthin, wo derzeit regelmäßig Planeten entdeckt werden. Die SETI Forscher sind sich heute absolut sicher: Es ist nicht die Frage, ob wir komplexe Lebensformen im All entdecken sondern nur wann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hubble - Mission Universum