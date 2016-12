Pro7 MAXX 01:25 bis 02:10 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Die Kraft des Geistes CDN, USA 1998 2016-12-14 05:35 Merken In einem unterirdischen Bunker trainiert Projektleiter Brown im Auftrag des Pentagon Louise, Rachel, Roger und Ford - alle mit telekinetischen Fähigkeiten. Sie sollen Menschen allein durch die Kraft der Gedanken töten. Der erste Probedurchlauf gelingt tatsächlich. Doch schon bald geschehen vergleichsweise harmlose kinetische Streiche, für die Rachel verantwortlich gemacht wird. Dann wird die Gruppe plötzlich von einem mysteriösen Monster bedroht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Guillaume (Mr. Brown) Harry Hamlin (Ford Maddox) Nicole de Boer (Rachel Sanders) Aaron Pearl (Roger Beckersly) Brian O'Sullivan (Louise) Bridget O'Sullivan (Louise McDonnaugh) David Lloyd Austin (Mistoslav Krupchik) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Allan Eastman Drehbuch: Chris Ruppenthal, Leslie Stevens Kamera: Richard Wincenty Musik: Steven M. Stern Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 306 Min. Rocco und seine Brüder

Drama

ARTE 23:15 bis 02:10

Seit 171 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 106 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:35 bis 02:08

Seit 91 Min.