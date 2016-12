Pro7 MAXX 22:55 bis 23:50 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Tunguska (2) USA, CDN 1997 2016-12-12 04:05 16:9 HDTV Merken Nach seiner Flucht aus dem Arbeitslager kann sich Mulder wieder in die USA absetzen. Dort angekommen muss er feststellen, dass seine ungreifbaren Gegenspieler inzwischen nicht untätig geblieben sind. Seine vorrangigste Sorge gilt Scully, die wegen Aussageverweigerung im Gefängnis sitzt. Er kann sie vor der Beugehaft bewahren, indem er dem Untersuchungsausschuss eine Menge Antworten liefert - auch solche, die er im russischen Lager gefunden hat und die niemand hören will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gillian Anderson (Special Agent Dana Scully) David Duchovny (Special Agent Fox Mulder) Mitch Pileggi (Walter S. Skinner) William B. Davis (CIA-Mann (Raucher)) Jan Rubes (Vassliy Peskow) Nicholas Lea (Alex Krycek) Fritz Weaver (Senator Sorenson) Originaltitel: The X-Files Regie: Rob Bowman Drehbuch: Chris Carter, Frank Spotnitz Kamera: Jon Joffin Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 16