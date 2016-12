Pro7 MAXX 22:05 bis 22:55 Mysteryserie Supernatural Du bist, was du isst USA 2011 2016-12-12 03:25 16:9 HDTV Merken Sam und Dean und Bobby machen sich auf die Jagd nach dem sogenannten Jersey Devil im New Jersey State Park. Es wird vermutet, dass die Kreatur für das Verschwinden eines Campers verantwortlich sein könnte. Als die Winchester-Brüder in einem Diner den örtlichen Ranger befragen, fällt ihnen ein mysteriöses Sandwich auf. Sie nehmen die Fährte auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Jim Beaver (Bobby Singer) James Patrick Stuart (Dick Roman) Benito Martinez (Edgar) Cameron Bancroft (Dr. Gaines) Sean Rogerson (Ranger Rick Evans) Originaltitel: Supernatural Regie: Guy Bee Drehbuch: Ben Edlund Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16