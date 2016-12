ONE 01:35 bis 02:05 Show Die Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight D 2016 Merken Zur sage und schreibe 499. Folge begrüßt Moderator Pierre M. Krause Extrem-Kabarettist, Schauspieler und Autor Serdar Somuncu in seinem Schwarzwald-Studio. Somuncu ist unter anderem mit Bühnenprogrammen wie "Der Hassprediger" erfolgreich und berühmt für seine offenen Worte. Im Gespräch mit ihm kann also alles passieren - und das tut es auch. In dem Spiel "Klopf klopf" beweisen die beiden ihr Improvisationstalent. Musik kommt von dem Shooting-Star Mike Singer. Der in Offenbach aufgewachsene Sänger hat erstmals in der Castingshow "The Voice Kids" auf sich aufmerksam gemacht, auf Youtube und Instagram ist er längst ein Star und wird des Öfteren als deutsche Antwort auf den kanadischen Teenie-Star Justin Bieber gepriesen. In der Sendung performt er live seinen aktuellen Hit "Karma" und beweist damit, dass er als eigenständiger Sänger auf ganzer Linie überzeugt. Alles zu sehen in "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" am Dienstag, 6. Dezember, ab 23:30 Uhr im SWR Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Serdar Somuncu (Extrem-Kabarettist, Schauspieler und Autor), Mike Singer (Sänger) Originaltitel: Die Pierre M. Krause Show

