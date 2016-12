ONE 20:15 bis 22:05 Drama Take this Waltz CDN, E, J 2011 2016-12-12 23:45 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Margot ist 28, schreibt für Reiseführer und ist seit fünf Jahren mit dem Kochbuchautor Lou verheiratet. Bei ihm fühlt sich die Journalistin wohl, beide haben den gleichen Humor und alles scheint gut. Doch dann begegnet Margot bei der Recherche für einen neuen Reiseführer dem Künstler Daniel. Als sie sich kurz darauf im Flugzeug nach Toronto wieder treffen, beginnen beide ein intensives Gespräch und flirten schließlich auch miteinander. Nach der Landung stellt Margot erstaunt fest, dass Daniel in derselben Straße wie sie wohnt. So ergibt es sich, dass die beiden sich den ganzen Sommer über immer wieder begegnen. Und bald gerät Margot in einen Konflikt: Soll sie sich in ein Abenteuer mit Daniel stürzen oder an der eingespielt-routinierten Beziehung mit Lou festhalten? Die Schauspielerin Sarah Polley erhielt bereits für ihr Regiedebüt 'An ihrer Seite', ein Drama über ein alterndes Ehepaar, dessen Leben durch eine Demenzerkrankung erschüttert wird, zwei Oscar-Nominierungen. Auch ihre zweite Regiearbeit "Take This Waltz" widmet sich dem komplexen Thema Paarbeziehung. Diesmal schlägt Polley einen heiteren Ton an. Allzu klare Lösungsvorschläge und eindimensionale Protagonisten sucht man in dieser Beziehungskomödie jedoch vergeblich. 'Für mich', sagt Polley über ihren Film, "ist Zweideutigkeit die einzige echte Wahrheit." Darüber hinaus ist der Film eine filmische Liebeserklärung an Kanada. Kameramann Luc Montpellier setzt Toronto in so knalligen Sommerfarben in Szene, dass es, wie die Regisseurin es formulierte, an "eine prall gefüllte Obstschale" erinnert. In den Hauptrollen des mehrfach ausgezeichneten Films glänzen Michelle Williams, Luke Kirby, Seth Rogen und Comedian Sarah Silverman. Der Titel des Films geht auf einen Song von Leonard Cohen zurück, den Sarah Polley beim Drehbuchschreiben gehört hat, und der die Atmosphäre des Films maßgeblich geprägt haben soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Williams (Margot) Seth Rogen (Lou) Luke Kirby (Daniel) Sarah Silverman (Geraldine) Jennifer Podemski (Karen) Diane D'Aquila (Harriet) Vanessa Coelho (Tony) Originaltitel: Take This Waltz Regie: Sarah Polley Drehbuch: Sarah Polley Kamera: Luc Montpellier Musik: Jonathan Goldsmith Altersempfehlung: ab 12