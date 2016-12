ONE 14:00 bis 14:45 Magazin Markt Das WDR-Wirtschaftsmagazin Teure Weihnachtszeit / Zweifelhafte Handy-Rechnung / Feiertagssekt vom Discounter D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken - Feiertagssekt vom Discounter Weihnachten und Silvester ohne Sekt? Geht gar nicht. Viele greifen zu den großen Marken. Aber was ist eigentlich mit Sekt vom Discounter? Günstig ist er ja. Aber stimmen Geschmack und Qualität? Und welchen Sekt bietet welche Discounterkette an? Die WDR-Verbrauchersendung Markt macht den Profi-Check: Feiertagssekt vom Discounter. Mittwoch, 07.12. 2016, um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anna Planken Originaltitel: markt