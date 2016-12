ONE 10:15 bis 11:00 Porträt Menschen hautnah: Bergtour in den Tod Wenn Einer stirbt und der Andere überlebt Bergtour in den Tod - Wenn Einer stirbt und der Andere überlebt D 2016 2016-12-13 03:30 Stereo 16:9 Merken Wenn einer stirbt und der andere überlebt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Menschen hautnah Regie: Harriet Kloss/Markus Thöß