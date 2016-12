ONE 06:45 bis 08:15 Abenteuerfilm Inseln vor dem Wind D, A 2012 2016-12-12 12:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Um das gesunkene Schatzschiff eines früheren spanischen Eroberers zu finden, reist die junge Wissenschaftlerin Dr. Claudia Harding von Hamburg auf die Karibikinsel Grenada. Dort trifft sie sich mit Kapitän Richard "Rick" Bertold, der ihr ein modernes Bergungsschiff versprochen hatte, das sich jedoch als abgehalfterter Kahn erweist. Trotz aller Zweifel macht sich Claudia mit Rick und seiner zusammengewürfelten Crew auf die gefährliche Exkursion zu der vermeintlichen Fundstelle. Doch sie ist nicht die Einzige, die es auf das kostbare Gut in den Tiefen des Ozeans abgesehen hat. - Muriel Baumeister und Thure Riefenstein als Jäger des verlorenen Schatzes: ein karibisch-abenteuerliches Film-Vergnügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Muriel Baumeister (Dr. Claudia Harding) Thure Riefenstein (Richard Bertold "Rick") Max Tidof (Ernesto) Rebecca Lina (Lola Vargas) Karl Fischer (Dimitri) Uwe Rohde (Jan) Max Volkert Martens (Prof. Teschler) Originaltitel: Inseln vor dem Wind Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Sue Schwerin von Krosigk, Wilfried Schwerin von Krosigk Kamera: Gero Lasnig Musik: Klaus Pruenster Altersempfehlung: ab 6

