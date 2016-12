RTL II 00:20 bis 02:05 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz in Los Angeles D 2013 16:9 HDTV Merken Vor zwei Jahren ist Maren samt Tochter Jessy zu ihrem vermögendem Ehemann Kurt nach Los Angeles gezogen. Doch dieser Umzug hat der inzwischen 19-Jährigen nicht gut getan und Maren ist in großer Sorge um Jessy. Denn als sie vor einiger Zeit Mitglied der sogenannten Rich-Kids-Clique wurde, bestimmte ein gefährlicher Lebensstil ihren Alltag. Ausschweifende Partys, Geldverschwendung und Drogenkonsum waren normal. Jessy wurde sogar wegen mehreren Straftaten belangt. Nach einer gerichtlich verhängten Entziehungskur hat sich der Teenager gefangen, nun deutet aber alles darauf hin, dass Jessy wieder abstürzt. Carsten Stahl und sein Team ermitteln, ob das Mädchen rückfällig geworden ist. Die Privatdetektive sollen um jeden Preis verhindern, dass Jessy erneut straffällig wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

