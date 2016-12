RTL 01:30 bis 02:20 Krimiserie CSI: Miami Absturz USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Live TV Merken Das Team von Horatio Caine untersucht einen Flugzeugabsturz mitten in den Everglades. Schnell stellt sich heraus, dass das abgestürzte Flugzeug Mr. Summer, einem der größten privaten Versicherungsagenten der östlichen USA gehörte. Zusammen mit seinem Vorstand und seiner Chefbuchhalterin Christina Colucci war der Unternehmer unterwegs zu einem wichtigen Termin bei der Wertpapier- und Börsenaufsicht. Bei der Untersuchung der Leichen stellt man fest, dass der Pilot der Maschine erschossen wurde. Die Leiche der Buchhalterin findet man mysteriöserweise jedoch acht Kilometer von der Absturzstelle entfernt. Als Calleigh Duquesne das Wrack noch einmal genauer untersucht, stellt sich heraus, dass der Pilot nicht erschossen wurde. Weiterhin wird klar, dass sich das Flugzeug unmittelbar vor dem Absturz in einem Sturzflug befand und das Flugzeug diesen Belastungen nicht standgehalten hat. Doch wie kam es überhaupt zum Sturzflug? Als Eric Delko den schwer verletzten Mr. Summer findet, berichtet dieser von einer tragischen Verkettung von Ereignissen an Bord: Er gibt zu, sich mit seiner Buchhalterin gestritten zu haben. Dabei habe sie sich an der Tür festgehalten, versehentlich den Öffnungsmechanismus bedient und sei daraufhin aus der Tür gefallen. Die Analyse der Blackbox und zwei merkwürdige Stanzungen auf Christinas Arm lassen Caine jedoch an Summers Geschichte zweifeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Kim Delaney (Megan Donner) Khandi Alexander (Alexx Woods) Adam Rodriguez (Eric "Delko" Delektorsky) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Rory Cochrane (Tim Speedle) Sam Anderson (Scott Erik Sommer) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Joe Chappelle Drehbuch: Steve Maeda Kamera: Walt Lloyd Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 306 Min. Rocco und seine Brüder

Drama

ARTE 23:15 bis 02:10

Seit 171 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 106 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:35 bis 02:08

Seit 91 Min.