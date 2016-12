RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Dokusoap Real Detective - Fälle, die man nicht vergisst Rachsucht CDN 2016 2016-12-12 00:30 HDTV Merken Eine junge Frau wird tot in einem Wald in Seattle/Washington aufgefunden, der nur "Dschungel" genannt wird und als extrem gefährlich gilt. Das Opfer, Denise Harris, wurde brutal mit ihren eigenen Schnürsenkeln stranguliert. Detective Mike Ciesynski steht damit vor einem rätselhaften Fall und erhält die erste heiße Spur, die ihn zum Täter führen könnte, ausgerechnet von einem frisch inhaftierten Mann namens Dwayne. Ciesynski versucht dem mysteriösen Häftling sein angebliches Wissen über die Tatnacht zu entlocken, doch dieser erwartet für seine Antworten natürlich eine Gegenleistung: seine Freilassung. Der provokante Dwayne beginnt ein Spiel mit dem Detective und liefert ihm nach und nach bruchstückhafte Informationen zu dem vermeintlichen Mörder. Doch Detective Ciesynski muss erkennen, dass er sich auf ein Spiel mit dem Feuer eingelassen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Real Detective