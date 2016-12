RTL NITRO 19:55 bis 20:15 Comedyserie King of Queens Das Kettensägentheater USA 2004 2016-12-13 15:35 HDTV Live TV Merken Doug will eine Kettensäge, unbedingt. Auch Arthur lässt sich von der Fernsehwerbung beeindrucken und unterstützt Dougs Wunsch. Carrie allerdings ist gegen die Neuanschaffung und Doug fragt sich, seit wann seine Frau alle wichtigen Entscheidungen in der Familie fällt. Er erinnert sich an die Zeit, in der sich die beiden ihr gemeinsames Haus gekauft haben. Schon damals musste Doug sein favorisiertes Objekt schweren Herzens aufgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Jonathan Bray (Carl Nash) Howard Chan (Hank) Steven M. Gagnon (Ken) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar