RTL NITRO 14:00 bis 14:25 Comedyserie M*A*S*H Im Einsatz an der Front USA 1974 Der legendäre Vier-Sterne-General "Eisenfaust" Kelly inspiziert das Camp und ist besonders von Margaret begeistert. Als die beiden es sich abends zu zweit in einem Zelt gemütlich machen, erliegt der General einem Herzinfarkt. Um Margaret zu schützen, bringen Trapper und Hawkeye Kelly ins VIP-Zelt. Dem Truppenbefehlshaber reicht dies aber nicht. Er möchte Kelly an die Front bringen lassen, um dort einen nachträglichen Tod zu arrangieren. Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Wayne Rogers (Trapper John) McLean Stevenson (Henry Blake) Loretta Swit (Hot Lips) Gary Burghoff (Radar O'Reilly) Larry Linville (Frank Burns) James Gregory (General Kelly) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Don Weis Drehbuch: Larry Gelbart, Sid Dorfman, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr.