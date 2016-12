RTL NITRO 10:30 bis 11:15 Krimiserie Matlock Die Unterschlagung USA 1990 Live TV Merken Als Undercover-Agent ermittelt Ed Tobias in den eigenen Reihen. Scheinbar bedienen sich korrupte Kollegen im Rauschgiftdezernat an den sichergestellten Drogen und verkaufen diese unter der Hand. Tobias soll als Kronzeuge aussagen, wird jedoch kurz vor der Verhandlung erschossen. Matlock, überzeugt von dessen Unschuld, übernimmt die Verteidigung des Angeklagten Cop Bauer und vermutet in Tobias Einheit den wahren Mörder. Doch die haben alle Alibis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Julie Sommars (A.D.A. Julie March) Clarence Gilyard (Conrad McMasters) David Beecroft (Charlie Orbach) Robert Clohessy (Harlan Fondy) David Froman (Lt. Bob Brooks) Originaltitel: Matlock Regie: Harvey S. Laidman Drehbuch: Dean Hargrove, Phil Mishkin Musik: Artie Kane