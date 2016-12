VOX 14:00 bis 15:00 Dokusoap Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? Birgit vs. Alla D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Rauch" nicht, trink' nicht, vögel' nicht - du kannst doch deiner Tochter nicht alles verbieten, die ist fast erwachsen!' Erotikmodel Birgit ist fassungslos darüber, dass Akademikerin Alla ihre 17-jährige Tochter Deborah - wie sie findet - nicht zur Selbstständigkeit erzieht. Dafür kann die Berlinerin Alla den Laissez-faire Erziehungsstil der 34-Jährigen nicht nachvollziehen: Ein Unding, dass Birgit mit der ebenfalls 17-jährigen Janine auf dem Sofa sitzt und Zigaretten qualmt. Birgit aber ist es wichtig, dass sie für ihre Stieftochter auch Freundin ist. Ansonsten setzt sie klare Grenzen. Die 45-jährige Alla ist bei ihrer Erziehung eher nachlässig, hat aber dafür klare Vorstellungen von Deborahs Zukunft: Abitur machen soll sie und studieren - wie alle in ihrer Familie. "Das sind alles Klone!" urteilt Birgit über diesen Zwang. Zwei konträre Stile prallen aufeinander - wer erzieht besser? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?