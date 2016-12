VOX 07:45 bis 08:45 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Daniel Heuer ist ein Nesthocker und lebt mit seinen 31 Jahren immer noch bei seiner Mutter Marina - Er hat noch keinen einzigen Tag seines Lebens ohne sie verbracht. Das ändert sich schlagartig, als sich Marina verliebt und ihre Zeit lieber mit Bäcker Wilfried verbringen will! Daniel geht auf die Barrikaden: Der Eindringling muss weg! Und dazu ist Daniel jedes Mittel recht. Die Situation eskaliert und Marina verlangt, dass Daniel aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Das will der Nesthocker sich nicht bieten lassen. Und so werden aus Mutter und Sohn erbitterte Feinde vor Gericht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

