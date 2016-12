SWR 04:50 bis 05:20 Regionales Wir im Saarland - Grenzenlos Alles umsonst? "Nuit debout", acht Monate später / Süße "Bomben": Die Boulets de Metz / Wie zu Omas Zeiten: Der Weihnachtsmarkt in Plombières-les-Bains / Ferien beim Nachbarn: Châlet mit Talblick in Gérardmer D 2016 2016-12-13 09:35 Stereo 16:9 Merken Alles umsonst? "Nuit debout", acht Monate später: Nuit Debout startete im März in Paris mit sehr idealistischen Zielen, darunter zum Beispiel eine neue Verfassung, faire Arbeitsbedingungen und eine neue Form der Politik abseits der etablierten Parteien. Acht Monate nach ihrem Start hat sie sich in Metz und vielen anderen Städten aufgelöst. War alles umsonst? "Wims - Grenzenlos" hat mit einem ehemaligen Teilnehmer gesprochen, der nach Kanada auswandern will. - dazu im Interview: Guillaume Paoli, französischer Schriftsteller und Philosoph, der die Protestbewegung "Nuit debout" von Beginn an beobachtet hat - Süße "Bomben": Die Boulets de Metz Die "Boulets de Metz" sind eine aufwändig hergestellte Süßigkeit, inspiriert von den Kanonenkugeln der alten Garnisonsstadt. Ein Metzer Patissier grub das Rezept aus den 1930er Jahren vor rund zwanzig Jahren wieder aus - mit Erfolg: die köstlichen Kugeln schlugen bei Einheimischen und Touristen ein wie eine Bombe. - Wie zu Omas Zeiten: Der Weihnachtsmarkt in Plombières-les-Bains Das gesamte Zentrum der ?Stadt der 1.000 Balkone', 100 Kilometer südwestlich von Nancy, ist weihnachtlich geschmückt. Sie gilt als eine der schönsten Städte Lothringens. Zum Weihnachtsmarkt werden nur Aussteller zugelassen, die Kostüme tragen und Produkte anbieten, die die weihnachtliche Tradition abbilden. Wir waren bei den Vorbereitungen dabei. - Ferien beim Nachbarn: Châlet mit Talblick in Gérardmer Freundliches warmes Holz und ein weiter Blick nach Süden: Gisèle und Claudine Poirot-Scherrer empfangen ihre Gäste in einem großzügigen Châlet. Die Vorliebe für Holz haben sie von ihren Vorfahren geerbt, die Waldarbeiter und Köhler waren. Dazu passen auch die regionalen Gerichte der Vogesen, die die beiden frisch zubereiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Gebhardt Originaltitel: Wir im Saarland