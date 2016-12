SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2016 2016-12-12 03:25 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Es weihnachtet in der Sendung. Einer der Männer dekoriert sein Haus aufwändig und opulent. Und bringt es jedes Jahr mit mehr als 450.000 Lichtern zum Erstrahlen. Da freut sich das ganze Dorf. In der zweiten Runde geht es um die Zugtiere des Weihnachtsmannes: Eine der Damen züchtet Rentiere in Deutschland und weiß alles über die sanftäugigen Hirsche aus dem hohen Norden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Originaltitel: Sag die Wahrheit