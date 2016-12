SWR 20:15 bis 21:45 Liebesfilm Die Abstauber A, D 2011 2016-12-20 12:00 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Carmen und Chris arbeiten in derselben Bank. Carmen nachts als Putzfrau um sich und ihre beiden Kinder über die Runden zu bringen, Chris als Boni-verwöhnter Star-Banker. Als Chris kurz vor Weihnachten ein zweistelliger Millionenbetrag abgeht fällt sein Stern ins Bodenlose. Vom Strahlemann der Bank wird er über Nacht zum Buhmann der Nation. Ausgerechnet Carmen, die selbst nichts hat, nimmt sich seiner an. Ist es möglich, dass Chris als Sündenbock für einen groß angelegten Anlagebetrug herhalten soll? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Misel Maticevic (Chris) Ursula Strauss (Carmen) Friedrich von Thun (Werner Wachter) Helmut Berger (Herbert Ebner) Patricia Aulitzky (Daniela) Kitty Speiser (Frau Pircher) Maresa Hörbiger (Frau Kürten) Originaltitel: Die Abstauber Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée Kamera: Thomas Benesch Musik: Roman Kariolou Altersempfehlung: ab 6